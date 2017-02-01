Суд рассмотрит дело полицейского, убившего 20-летнюю девушку в 2010 году

01 Февраля 2017 года, 16:56

КАРЕЛИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Петрозаводский городской суд передано уголовное дело в отношении полицейского, который убил 20-летнюю девушку более семи лет назад. По версии следствия, в один из дней октября 2010 года обвиняемый и потерпевшая совместно употребляли спиртные напитки, находясь в его квартире. Поссорившись с гостьей, мужчина взял со стола кухонный нож и нанес ей удары ножом в область шеи. После осознав, что девушка скончалась, он принял решение с наступлением темноты вывезти тело на автомобиле. Поиски трупа ведутся до сих пор.

«Родители не знали, где находится их дочь, но с момента ее исчезновения предполагали, кто может быть к этому причастен. Год назад ее мать сразу же нам сказала, что к пропаже точно имеет отношение знакомый Ирины – полицейский Дмитрий Гришин. Девушка часто жаловалась на него, говорила, что боится. Знакомые рассказывали, что в день исчезновения он забрал ее и увез в неизвестном направлении. После Иру больше никто не видел, а сам Гришин делал вид, что ничего не знает», – сообщает «Губернiя Daily».

Сейчас под давлением доказательств бывший полицейский признал свою вину. В качестве моральной компенсации родители потребовали с обвиняемого по миллиону рублей. На их попечении осталась восьмилетняя дочь убитой.

«Теперь преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. На следующем судебном заседании будут опрошены свидетели, а потом и сам Гришин», – уточняет «Губернiя».