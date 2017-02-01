Суд вынес окончательный приговор тренеру-педофилу из Мурманска – 14,5 лет тюрьмы

02 Февраля 2017 года, 09:48

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда в отношении спортивного тренера Олега Свидовича. Мужчина осужден по части второй статьи 135 УК за совершение развратных действий. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 14 лет и шести месяцев лишения свободы, также осуждённый не сможет заниматься педагогической деятельностью 12 лет, с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мурманчанин был педагогом дополнительного образования в профильном центре «Феникс», где занимался тренерской деятельностью. Он неоднократно на протяжении длительного периода с 2009 по 2011 год в различных населенных пунктах Мурманской области в ходе выездов на соревнования совершал насильственные действия сексуального характера в отношении подростков, не достигших 14-летнего возраста. Следствием установлено более пяти эпизодов.

«В конце 2009 года Свидович в помещении спортивного центра совершил развратные действия в отношении одного из воспитанников. Ранее он осуждался за совершение аналогичных действий в отношении других воспитанников», – сообщили в Прокуратуре по Мурманской области.

Бывший тренер свою вину отрицал, от его защитников поступили апелляционные жалобы о несогласии с решением. Обвинитель в апелляционной инстанции возражал против удовлетворения доводов жалоб, поскольку вина Свидовича установлена совокупностью доказательств.

«Нарушений требований УПК России ни в ходе проведения предварительного расследовании, ни в суде, установлено не было», – подчеркнули в прокуратуре.

Мурманский областной суд, рассмотрев в заседании апелляционные жалобы стороны защиты, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора.

Напомним, в 2013 году мурманчанин был приговорен к 17 годам колонии строгого режима, но приговор был отменен после его обжалования, а дело направлено на новое рассмотрение.

Фото: Izhlife.ru