В Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи медного кабеля с территории предприятия

02 Февраля 2017 года, 20:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 2 февраля - В полицию поступило сообщение из поселка Верхнетуломский о том, что с территории местного энергодобывающего предприятия было совершено хищение медного кабеля на сумму около 5 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что хищение было совершено путем свободного доступа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалость установить причастность к краже мужчины 1980 и женщины 1974 года рождения, проживающих в поселке. Оба подозреваемых являются безработными, но ранее не были судимы.

Похищенное злоумышленники успели продать в скупку цветных металлов, деньги потратить. По факту в отношении подозреваемых отделом дознания ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Их может ожидать до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: news.rambler.ru