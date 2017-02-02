В Кандалакше сотрудники ДПС задержали водителя за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

02 Февраля 2017 года, 20:25

КАНДАЛАКША/ 2 февраля - Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» в поселке Алакуртти остановили автомобиль отечественного производства под управлением местного жителя, 1978 года рождения. У водителя имелись признаки опьянения, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование. При проведении освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения.

В ходе проверки сотрудники дорожной полиции установили, что ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения...».

По факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» в отношении жителя Алакуртти возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права управления автомобилем на срок 3 года.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(По информации МО МВД России «Кандалакшский»)

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