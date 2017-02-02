В Апатитах полицейскими задержан подозреваемый в ограблении

02 Февраля 2017 года, 20:40

АПАТИТЫ/ 2 февраля - В полицию города Апатиты поступило сообщение об ограблении. Пенсионер, 1947 года рождения, сообщил, что у дома по улице Ферсмана неизвестный мужчина с применением угроз и насилия открыто похитил принадлежащие ему денежные средства и мобильный телефон «Самсунг». Ущерб потерпевшего составил около 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в ограблении, ранее судимого за аналогичное и другие преступления 37-летнего мужчину.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newsler