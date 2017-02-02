В Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из такси

02 Февраля 2017 года, 21:02

МУРМАНСК/ 2 февраля - 7 января в полицию Мурманска обратилась местная жительница, 1965 года рождения, с заявлением о пропаже кошелька. Заявительница рассказала полицейским, что поздно вечером возвращалась домой на такси от знакомого, и приехав домой, обнаружила пропажу кошелька, в котором находились деньги в сумме 3600 рублей и банковская карта, с которой впоследствии были обналичены денежные средства в сумме 6 тысяч рублей.

Полицейские установили личность водителя такси, который довозил женщину, а также мужчину, с которым мурмачанка распивала спиртные напитки. Знакомый жительницы Мурманска был ранее судим за кражу, поэтому у оперативников возникло подозрение, что это он украл кошелек. Однако в ходе допроса полицейские установили, что житель Мурманска к краже непричастен. Водитель такси также был допрошен, он отрицал свою причастность к краже.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску установили, что кражу кошелька совершил водитель такси. Во время повторного допроса житель Мурманска, 1985 года рождения, ранее не судимый, сознался в совершении преступления и рассказал, что пассажирка была в состоянии сильного опьянения. Кошелек у нее выпал из кармана. Он это заметил, когда отъехал от дома, к которому он ее подвез. В кошельке, кроме наличных денег, была банковская карта, вместе с которой находился пин-код. В банкомате он обналичил деньги, которые присвоил вместе с наличными, а кошелек выкинул.

По факту в отношении ранее не судимого водителя такси возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает накзаание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Денежные средства мурманчанин успел потратить.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

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