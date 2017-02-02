Цех по производству мяса камчатского краба прикрыли в Мурманской области

02 Февраля 2017 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - 1 февраля 2017 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в посёлке Ура-Губа пресечена незаконная деятельность группы лиц, осуществлявших переработку и хранение продукции незаконно добытого камчатского краба. В результате мероприятий был обнаружен кустарный цех, а также два места хранения готовой к реализации крабовой продукции. К моменту начала мероприятий, в цехе, в антисанитарных условиях, осуществлялась варка и переборка крабового мяса. Двое работников данного производства задержаны.

С места происшествия изъята расфасованная продукция переработки камчатского краба общим весом около 2 тонн, рыночной стоимостью более 2 миллионов рублей. По имеющейся информации деликатесы предназначались для реализации в ресторанных сетях Санкт-Петербурга и Москвы.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».