Следственный комитет проведет проверку по факту гибели ребенка в Полярных Зорях

03 Февраля 2017 года, 10:05

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В утреннее время 27 января в реанимационное отделение был госпитализирован ребенок, 2008 года рождения. Немногим позже он скончался в больнице.

Случай произошел в Полярных Зорях, в настоящий момент Следственным комитетом по Мурманской области проводится доследственная проверка.

«Предстоит выяснить все обстоятельства, по её результатам будет принято законное и обоснованное решение», – сообщила «Би-порту» представитель Следкома Ксения Кошелюк.

Она уточнила, что школьника доставили в медицинское учреждение из дома.