Североморец украл телефон в поезде «Мурманск – Москва», чтобы подарить его знакомому

03 Февраля 2017 года, 11:20

БОЛОГОЕ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Житель Североморска похитил мобильный телефон в плацкартном вагоне поезда «Мурманск – Москва». Мужчина воспользовался тем, что сосед по купе положил средство связи на полку-сетку рядом со своим местом и оставил без присмотра. Стоимость мобильного составляет более 57 тысяч рублей.

«Стражами правопорядка выяснено: злоумышленник, осознавая, что совершил уголовно-наказуемое преступление и чужое имущество разыскивается, подарил краденый телефон знакомому», – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Сотрудниками линейного отдела МВД на станции Бологое в отношении северянина возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Он задержан, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений в пассажирских поездах. В МВД уточнили, что североморцу 33 года, он нигде не работает.

Фото: Gumtree