Сотрудники Первомайского отдела полиции областного центра разыскивают очевидцев преступления

03 Февраля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 3 февраля - 12 ноября 2016 года около 22:00 возле бара на проспекте Кольский 131, неустановленный мужчина в ходе конфликта ударил ножом жителя Мурманска, 1973 года рождения, причинив ему тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением.

По факту в отношении неустановленного лица следователем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Установить личность причинившего вред здоровью мурмачанину по горячим следам не удалось.

Сотрудникии уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Мурманской области обращаются к возможным очевидцам преступления с просьбой сообщить в полицию подробности и иные факты, которые могут помочь в установлении личности злоумышленника. Конфиденциальность гарантируется.

Контактные телефоны: 40-60-10 (дежурная часть ОП №3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-36 (отдел уголовного розыска).