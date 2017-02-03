В Оленегорске полицейскими из незаконного оборота изъято несколько десятков патронов

03 Февраля 2017 года, 12:43

ОЛЕНЕГОРСК/ 3 февраля - В полицию г. Оленегорска поступила оперативная информация о том, что 45-летний житель города незаконно хранит при себе патроны. В ходе проверки информации сотрудниками уголовного розыска неработающий мужчина был задержан возле дома по улице Бардина. Как установили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и ограбление.

При личном досмотре в кармане задержанного были обнаружены и изъяты более 30 патронов. По словам подозреваемого, патроны он нашел вместе с одеждой, которую подобрал на одной из загородных свалок. Несколько лет он хранил боеприпасы, планируя использовать в личных целях.

Изъятые патроны направили на экспертизу в ЭКЦ УМВД Росси по Мурманской области. По заключению эксперта, патроны калибра 5,6 мм являются боеприпасами к мелкокалиберному охотничьему ружью.

По факту дознавателем МО МВД России «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст. 222 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: 1line.info