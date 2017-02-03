В Мурманске полицейские возбудили уголовное дело по фактам причинения вреда здоровью двум потерпевшим

03 Февраля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 3 февраля - В полицию обратились два мурманчанина, оба 1991 года рождения. Мужчины заявили, что на территории автозаправочной станции, расположенной на улице Коминтерна, знакомый причинил им телесные повреждения.

Полицейские выяснили, что подозреваемый воспользовался травматическим пистолетом с резиновыми пулями. В результате один из пострадавших получил ушибленные раны предплечья и живота, второй – рану лица от удара рукояткой оружия.

Опираясь на информацию, полученную от потерпевших, и данные записей камеры видеонаблюдения, сыщики в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленника. 33-летний житель Североморска, ранее судимый за кражу, признался в содеянном и пояснил, что конфликт со знакомыми возник на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Житель областного центра находится под подпиской о невызде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newsera.ru