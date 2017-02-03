Девушку соблазнила открытая дверь авто

04 Февраля 2017 года, 17:23

КАНДАЛАКША/ 4 февраля/БИ-ПОРТ – у 24-летней девушки пропало 15 тысяч рублей из салона автомобиля. Об этом она известила сотрудников полиции. Выяснилось, что девушка припарковала авто у дома по улице Спекова и не закрыла салон.

Считанных минут хватило 22-летней безработной, чтобы совершить преступление – похитить деньги. Ранее девушка в поле зрение правоохранительных органов не попадала. Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело. За кражу новоиспеченную воровку могут лишить свободы на пять лет.