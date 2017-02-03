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В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Пенсионерка отвергла заманчивое предложение о компенсации
 
 
 
 
04 Февраля 2017 года, 18:25

Пенсионерка отвергла заманчивое предложение о компенсации


МУРМАНСК/4 февраля/БИ-ПОРТ – Бдительная пенсионерка отказала мошенникам. Она не воспользовалась «компенсацией», которую настойчиво  предлагали в телефонном разговоре аферисты.

В Мурманске с сотрудниками полиции 56-летняя женщина поделилась любопытной историей. Ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником прокуратуры г. Москвы. Во время разговора он «обрадовал» пенсионерку, что ей можно получить компенсацию за ранее приобретённые препараты. Собеседник постарался убедить мурманчанку, что товар не отличался качеством, поэтому теперь ее ждет заслуженное денежное поощрение за доставленные неудобства. Схема проста: 36 тысяч рублей налога, а взамен – 450 тысяч компенсации.

Информированная о таких преступных схемах дама беседу прервала, но о случившемся поспешила доложить в полицию.

«По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление виновных лиц», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

 

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