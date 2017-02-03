Пенсионерка отвергла заманчивое предложение о компенсации

04 Февраля 2017 года, 18:25

МУРМАНСК/4 февраля/БИ-ПОРТ – Бдительная пенсионерка отказала мошенникам. Она не воспользовалась «компенсацией», которую настойчиво предлагали в телефонном разговоре аферисты.

В Мурманске с сотрудниками полиции 56-летняя женщина поделилась любопытной историей. Ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником прокуратуры г. Москвы. Во время разговора он «обрадовал» пенсионерку, что ей можно получить компенсацию за ранее приобретённые препараты. Собеседник постарался убедить мурманчанку, что товар не отличался качеством, поэтому теперь ее ждет заслуженное денежное поощрение за доставленные неудобства. Схема проста: 36 тысяч рублей налога, а взамен – 450 тысяч компенсации.

Информированная о таких преступных схемах дама беседу прервала, но о случившемся поспешила доложить в полицию.

«По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление виновных лиц», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.