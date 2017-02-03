В мурманском отделении банка обнаружили поддельную купюру

05 Февраля 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/5 февраля/БИ-ПОРТ - Представители банковской организации, обнаружили денежную купюру достоинством в 5 тысяч рублей с признаками подделки. О такой находке они поспешили сообщить в полицию. Купюру изъяли сотрудники полиции и направили на экспертизу, которая подтвердила сомнительное происхождение.

«Экспертом установлено, что купюра изготовлена не производством полиграфических предприятий фабрики Гознака с явными признаками подделки», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег».