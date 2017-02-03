Застолье в Александровске завершилось денежными потерями

05 Февраля 2017 года, 16:45

ЗАТО АЛЕКСАНДРОСК/5 февраля/БИ-ПОРТ – 52-летний житель ЗАТО Александровск вместе с приятелем распивал алкоголь. Мужчины были знакомы недолго, тем не менее, это не смутило хозяина квартиры, и он отдал новому другу свою банковскую карту, отправив за продуктами.

По версии следствия, мужчина приобрел «закуску», но и присвоил 20 тысяч рублей себе. Как только хозяин карты обнаружил пропажу денег, он обратился в полицию.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Ранее судимый за разбой мужчина 40-летний мужчина сознался в содеянном. Чужие деньги он уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело. Мужчина может оказаться в колонии на два года.