Мурманчанин «раскусил» мошенников

05 Февраля 2017 года, 17:40

МУРМАНСК/5 февраля/БИ-ПОРТ – Торгового представителя одного из коммерческих предприятий города попытались обмануть мошенники. Координаты мужчины они нашли в сети, где он рассказал о продаже продуктов питания. Ему позвонил «покупатель» и заказал продукты на судно, пришвартованное в мурманском порту. Неизвестный «заказчик» попросил в качестве дополнительной услуги перевести на номера мобильных телефонов 6 тысяч рублей. При встрече обещал за все рассчитаться. Бдительный автор объявления отказался пополнять счета, услышав это, «покупатель» отключил телефон и на звонки больше не отвечал.

Житель Мурманска понял, что общался с мошенниками и отправился в полицию писать заявление. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.