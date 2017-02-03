Пьяная мать бросила младенца в подъезде

05 Февраля 2017 года, 17:37

АПАТИТЫ/5 февраля - Безответственная мать бросила полуторамесячного ребенка в подъезде, а сама отправилась в магазин за очередной порцией алкоголя. Об этом происшествии сообщает ИА «ХибинИнформБюро».

Младенца обнаружили жители 52-го дома по ул. Жемчужной. Они вызвали полицию и скорую. Сообщается, что одновременно с медиками и сотрудниками правоохранительных органов явилась и мать малыша в пьяном виде. Соседи рассказали, что женщина регулярно бросает ребенка, чтобы сходить за водкой. И на этот раз она, получив «спонсорскую помощь» от одного из жителей дома, отправилась в магазин.

Младенца госпитализировали. Решается вопрос о лишении родительских прав.