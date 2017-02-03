За откушенный нос жителю Оленегорска грозит до 10 лет тюрьмы

06 Февраля 2017 года, 11:41

ОЛЕНЕГОРСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Житель Оленегорска в ходе драки во дворе одного из домов откусил своему знакомому кончик и левое крыло носа. За это ему предъявлено обвинение по пункту «д» части второй статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

«Евгений Муха действовал из хулиганских побуждений, тем самым причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», – отметили в государственном органе.

Фото: Twitter