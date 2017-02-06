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Главная » Криминал » Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать интернет-мошенничества
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 18:20

Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать интернет-мошенничества


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля - Несмотря на неоднократные предупреждения, жители Заполярья продолжают переводить мошенникам деньги в качестве предоплаты, а также сообщать персональные данные своих банковских карт.

Так, в полицию Мурманска обратилась местная жительница, 1957 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что искала в сети Интернет объявление о сдаче в аренду квартиры в Москве. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление и связалась с его инициатором.

Неизвестный представился сотрудником агентства недвижимости и сообщил, что за услугу по подбору жилья, которой северянка якобы воспользовалась, найдя объявление о сдаче в аренду квартиры на сайте, необходимо внести оплату. Жительница Мурманска, не проверив данную информацию, перевела мошеннику 6 тысяч рублей. После этого попытки связаться с автором объявления, чтобы оформить договор аренды, оказались безуспешным, а объявление с сайта было удалено.

В ходе проверки полицейские установили, что северянка общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Свердловской области.

Еще один житель Мурманска разместил объявление в сети Интернет о пропаже кошелька с документами. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов отдать имущество и документы, однако за данную услугу он попросил вознаграждение. Северянин, 1986 года рождения, перевел 5 тысяч рублей на номер телефона, который ему сообщил неизвестный собеседник, после чего перезвонил ему, чтобы узнать, где можно забрать кошелек и документы. Номер оказался недоступен, и другие попытки связаться с мужчиной, якобы нашедшим кошелек, оказались безуспешными. Полицейские в ходе проверки установили, что мурманчанин общался со злоумышленником по номеру, зарегистрированному в Архангельской области.

В Кандалакше местная жительница, 1976 года рождения, сообщила мошеннику данные своей персональной карты под предлогом внесения предоплаты за аренду квартиры, объявление о сдаче которой она разместила ранее в сети Интернет. Получив доступ к банковскому счету потерпевшей, злоумышленник завладел с помощью онлайн банка 25 тысячами рублей. В ходе проверки полицейские установили, что жительница Кандалакши «сдала» квартиру в аренду неизвестному из Тульской области.

По всем возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция Мурманской области напоминает жителям Заполярья, что ни в коем случае нельзя вносить предоплату за неполученные товары или услуги, а также сообщать неизвестным персональные данные своей банковской карты.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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