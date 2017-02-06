В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту избиения, повлекшего тяжкий вред здоровью

06 Февраля 2017 года, 19:34

АПАТИТЫ/ 6 февраля - В отдел полиции по городу Апатиты поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры по улице Гладышева был доставлен мужчина, 1976 года рождения. У госпитализированного, по словам врачей, имеются серьезные телесные повреждения внутренних органов.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий выяснили, что тяжкий вред здоровью потерпевшего был причинен в ходе конфликта. Ссора между двумя мужчинами, находившимися в гостях по указанному адресу, возникла поздно вечером после совместного распития спиртного. Причиной послужили личные неприязненные отношения.

Сотрудниками полиции в квартире, где произошел инцидент, был установлен и задержан подозреваемый в преступлении. Неработающий житель Апатитов, 1983 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он признался в содеянном и рассказал, что нанес пострадавшему несколько ударов кулаками и ногами в область живота.

По факту причинения тяжких телесных повреждений следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter