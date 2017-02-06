Следователь, который фальсифицировал доказательства по крушению платформы «Кольская», заплатит 100 тысяч рублей штрафа

06 Февраля 2017 года, 14:04

ХАБАРОВСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Бывший следователь по особо важным делам Виталий Фердер, который расследовал аварию на буровой платформе «Кольская», должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей по решению Центрального районного суда Хабаровска. Теперь он юридически не судим.

Напомним, уголовное дело о фальсификации было прекращено на закрытом судебном заседании. Как сообщили «Би-порту» в суде постановление не обжаловалось. Согласно данному документу в январе 2013 года Фердер, находясь в своем служебном кабинете, составил около 30 протоколов от имени потерпевших и свидетелей. После чего приобщил их к материалам дела в качестве доказательств. Тем самым он пытался облегчить свою работу, уменьшив ее объем и завершить расследование в кратчайшие сроки.

Бывший сотрудник в ходе заседания полностью согласился с предъявленным обвинением и сообщил, что им 16 ноября 2016 года была написана явка с повинной. Судья учитывал это при вынесении решения, а также обстоятельства инкриминируемого деяния, и то, что Фердер привлекался впервые.

Для выплаты штрафа у виновного в фальсификации есть шесть месяцев с момента вступления постановления в законную силу. В настоящее время он работает неофициально и его заработок составляет 40 тысяч рублей.

Если бывший следователь не оплатит сумму, то дело будет возобновлено и рассмотрено по существу с вынесением либо оправдательного, либо обвинительного приговора.

На буровой платформе «Кольская» находилось 67 человек, она затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Среди погибших 36 моряков из Мурманской области.

Первомайский суд приступил к рассмотрению дела о крушении 14 июля 2015 года. Подсудимые, бывший исполняющий обязанности заместителя гендиректора по безопасности мореплавания АМНГР Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера АМНГР Леонид Бордзиловский, свою вину отрицают.