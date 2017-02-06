В Терском районе полицейскими раскрыта кража из частного дома

06 Февраля 2017 года, 20:16

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 6 февраля - В МО МВД России «Кандалакшский» с заявлением о краже хранившегося в дачном домике имущества обратилась жительница поселка Умба, 1961 года рождения. По словам заявительницы, неизвестные злоумышленники похитили у нее стройинструмент на общую сумму свыше 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кража из помещения дачи по улице Умбская в поселке Умба была совершена путём срыва двери с петель. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и опрошены очевидцы данного происшествия. В результате сотрудниками полиции был задержан 24-летний подозреваемый. Им оказался местный житель, неработающий, ранее судимый за кражу чужого имущества.

Похищенный инструмент, который подозреваемый планировал продать, изъят у него в ходе обыска. По факту кражи, совершенной с проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление – лишение свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: BezFormata.Ru