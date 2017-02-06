Двое школьников из Коми убили 12-летнего и закопали его в снег

06 Февраля 2017 года, 20:30

ВОРКУТА/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Двое школьников в республике Коми зарезали 12-летнего мальчика во время драки, после чего закопали его в снег. Преступление произошло третьего февраля в поселке Елецкий города Воркуты. После занятий в школе ребенок не появился дома. В связи с этим были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции и местных жителей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК «Убийство малолетнего».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. Между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено», – рассказали в Следственном комитете по Республике Коми.

Подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, сейчас решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей.

«В рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики», – подчеркнули в ведомстве.

Фото: Дмитрий Каторжнов