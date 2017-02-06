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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Двое школьников из Коми убили 12-летнего и закопали его в снег
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 20:30

Двое школьников из Коми убили 12-летнего и закопали его в снег


ВОРКУТА/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Двое школьников в республике Коми зарезали 12-летнего мальчика во время драки, после чего закопали его в снег. Преступление произошло третьего февраля в поселке Елецкий города Воркуты. После занятий в школе ребенок не появился дома. В связи с этим были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции и местных жителей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК «Убийство малолетнего».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. Между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено», – рассказали в Следственном комитете по Республике Коми.

Подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, сейчас решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей.

«В рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики», – подчеркнули в ведомстве.

Фото: Дмитрий Каторжнов

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