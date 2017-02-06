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Главная » Криминал » Сотрудник Росгвардии задержал водителя, скрывшегося с места аварии в Мурманске
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 19:47

Сотрудник Росгвардии задержал водителя, скрывшегося с места аварии в Мурманске


МУРМАНСК / 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Водителя, скрывшегося вчера с места ДТП, задержал сотрудник Росгвардии. В районе дома 6 по улице Беринга водитель, управлявший автомобилем «Mazda», сбил 52-летнюю женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.

«Свидетелем этих событий стал боец ОМОН Росгвардии, находившийся на выходном дне. После происшествия он незамедлительно вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Убедившись, что жизни женщины ничто не угрожает и, что медики стали оказывать ей помощь, направился к себе домой», – сообщил «Би-порту» представитель Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

В своем дворе сотрудник заметил автомобиль «Mazda» с заведенным двигателем и опознал транспорт. Он принял решение задержать водителя для передачи его наряду ДПС.

«На скрывшегося с места ДТП, 1957 года рождения, сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный протокол по статье 12.27 второй части КоАП РФ, а также возбуждено административное расследование по факту наезда на пешехода», – подчеркнули в Росгвардии.

Напомним, пострадавшая в ДТП была госпитализирована.

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