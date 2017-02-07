Сотрудников мурманского СИЗО, в котором произошло двойное самоубийство, проверят на предмет халатности

07 Февраля 2017 года, 08:10

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области принял решение не возбуждать уголовное дело по факту самоубийства двух заключённых в СИЗО-1 города Мурманска. Такое решение было принято в связи с отсутствием данных, свидетельствующих о насильственном характере наступления их смерти.

Напомним, 2 января 2017 года двое мужчин 1982 и 1977 годов рождения, содержащихся в помещении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области, совершили самоубийства. Их тела с признаками удушения были обнаружены в одной камере.

В настоящее время устанавливается наличие либо отсутствие в действиях сотрудников СИЗО признаков халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По окончании проверки будет принято процессуальное решение.