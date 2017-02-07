Гендиректора мурманской рыбоперерабатывающей компании подозревают в уклонении от уплаты налогов

07 Февраля 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из компаний, осуществляющую переработку и оптовую торговлю рыбопродукции. Он в период с 21 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, реализуя умысел уклонения уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, подлежащих уплате в бюджет.

«В результате противоправных действий руководства организации размер неуплаченных налогов составил не менее 15 миллионов рублей», – сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

В настоящее время проводится сбор доказательств, назначены экономические экспертизы.

Фото: NewsBabr.com