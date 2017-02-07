В Мурманске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту вымогательства

07 Февраля 2017 года, 19:35

МУРМАНСК/ 7 февраля - В дежурную часть отдела полиции города поступило заявление от 19-летнего мурманчанина о том, что знакомый ему молодой человек вымогает у него деньги.

Как рассказал потерпевший, со злоумышленником он знаком, они оба являются студентами одного учебного заведения. Злоумышленник обратился к нему посредством сети Интернет. Под угрозой применения насилия через страницу на сайте «В контакте» он потребовал передачи ему денежных средств.

Как установили полицейские, потерпевший угрозы воспринял, как реально осуществимые, и опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал денежные средства неустановленному лицу, выступавшему посредником.

После проведения ряда оперативных мероприятий сотрудниками полиции за вымогательство был установлен и изобличен юноша, 1999 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения органов внутренних дел.

По факту дознавателем отдела полиции №3 по г.Мурманску возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: svopi.ru