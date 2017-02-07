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Главная » Криминал » Полицейские Мурманской области подвели итоги работы по противодействию наркопреступности
 
 
 
 
07 Февраля 2017 года, 17:48

Полицейские Мурманской области подвели итоги работы по противодействию наркопреступности


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля - Несмотря на упразднение в 2016 году Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками правоохранительных органов Мурманской области, в том числе полицейским, удалось сохранить под контролем наркоситуацию в регионе и не допустить ее осложнения.

Так, количество выездов бригад скорой медицинской помощи на случаи передозировок наркотиками в целом по области в 2016 году сократилось в сравнении с показателем 2015 года на 24,5% (с 1507 до 1138). Органами здравоохранения констатируется сокращение числа регистрируемых на территории Мурманской области отравлений новыми потенциально-опасными веществами. Если по итогам 2015 года было установлено 34 подобных факта, то в прошедшем – всего 2. Число смертельных случаев, связанных с употреблением наркотиков, сократилось на 6,1%.

В течение года в регионе выявлено 1654 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 90% наркопреступлений относится к категории тяжких и особо тяжких, 1127 преступлений связаны со сбытом наркотиков. Раскрыто  863 наркопреступления, из них 37 совершены организованной группой или группой лиц по предварительному сговору.

К уголовной ответственности по состоянию на 1 января 2017 года привлечено 691 лицо, совершившее наркопреступления.

Из незаконного оборота  сотрудниками правоохранительных органов изъято более 75,8 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе 1,4 кг героина, более 47,4 кг наркотиков  каннабисной группы и более 16,7 кг психотропных и сильнодействующих веществ.

Проведенный анализ показал, что по-прежнему наиболее распространенными в Мурманской области являются 3-метилфентанил, который занимает 40% наркорынка. Амфетамин (психотропное вещество стимулирующего действия) составляет 23%. 17% - это наркотики каннабисной группы (в основном гашиш). 12% – героин.

В течение года продолжалась работа по противодействию распространения наркотиков, в том числе новых потенциально опасных веществ, в сети Интернет. На постоянной основе сотрудниками полиции проводится мониторинг социальных сетей, а также Интернет-сайтов, посредством которых может осуществляться пропаганда, реклама или распространение наркотических средств, психотропных и новых потенциально-опасных  веществ.

Большую роль противодействии наркомании играет профилактика. В течение прошлого года УМВД России по Мурманской области совместно с другими заинтересованными ведомствами проводилась работа по организационному обеспечению профилактической антинаркотической деятельности в регионе, которая строилась в соответствии с Планом организационных и практических мер, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступности, утвержденным Губернатором Мурманской области.

Одним из наиболее актуальных направлений профилактики наркопотребления и наркопреступности является индивидуально-профилактическая работа с наркопотребителями и использование профилактического ресурса действующего административного законодательства.

По итогам 2016 года результаты административно-применительной деятельности территориальных ОВД в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков существенно возросли. Количество выявленных административных правонарушений данного вида увеличилось на 113,8% (с 94 до 201).

Также в регионе при активном участии полиции проводились межведомственные оперативно-профилактические операции и акции, такие, как «Мак-2016», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник» и другие.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)

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