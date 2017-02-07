Житель Мурманской области убил сожительницу и выкинул тело в сугроб

07 Февраля 2017 года, 15:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Местному жителю поселка Коашва предъявлено обвинение в убийстве. В ходе ссоры со своей сожительницей, 1964 года рождения, он нанес пенсионерке один удар в область грудной клетки, после чего завернул ее в плед и оставил в квартире.

«Преступление произошло с 27 по 28 декабря 2016 года. Оказывать медицинскую помощь потерпевшей мужчина не стал. Спустя несколько дней злоумышленник решил избавиться от трупа, выбросив его из окна квартиры в сугроб», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Из-за метели буквально через несколько минут тело занесло снегом. В дальнейшем преступник планировал увезти тело в лес, чтобы скрыть следы.

О совершенном сотрудники полиции узнали через сервис электронных обращений. В УМВД отметили, что от жителя Кировска поступила информация о пропаже его матери.

«Сын пропавшей без вести рассказал сотрудникам уголовного розыска, что его мать, проживающая вместе с сожителем, с конца декабря не выходит на связь», – рассказали в полиции.

Сейчас подозреваемому, 1969 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был судим за кражу, грабеж и причинение вреда здоровью.

Фото: Misanec.ru