В Кировске полицейские возбудили уголовное дело в отношении сына, угрожавшего убийством матери

07 Февраля 2017 года, 17:21

КИРОВСК/ 7 февраля - В дежурную часть отдела полиции по городу Кировску в вечернее время поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице 50 лет Октября слышны крики женщины и угрозы в ее адрес.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции установили, что ранее не судимый безработный мужчина, 1969 года рождения, высказывал угрозы убийством, сдавливая шею руками своей 71-летней матери.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он пояснил, что конфликты между ним и матерью, с которой проживает совместно, происходят постоянно. В ходе очередной ссоры, возникшей на бытовой почве, он не сдержался и применил к пенсионерке физическое воздействие.

В отношении жителя города дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru