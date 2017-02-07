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Выставка «Красота Севера в отражении рук мастера» открылась в Мурманске
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » В Кировске полицейские возбудили уголовное дело в отношении сына, угрожавшего убийством матери
 
 
 
 
07 Февраля 2017 года, 17:21

В Кировске полицейские возбудили уголовное дело в отношении сына, угрожавшего убийством матери


КИРОВСК/ 7 февраля - В дежурную часть отдела полиции по городу Кировску в вечернее время поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице 50 лет Октября слышны крики женщины и угрозы в ее адрес.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции установили, что ранее не судимый безработный мужчина, 1969 года рождения, высказывал угрозы убийством, сдавливая шею руками своей 71-летней матери.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он пояснил, что конфликты между ним и матерью, с которой проживает совместно, происходят постоянно.  В ходе очередной ссоры, возникшей на бытовой почве, он не сдержался и применил к пенсионерке физическое воздействие.

В отношении жителя города дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru

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