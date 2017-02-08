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Главная » Криминал » Полицейскими в Мурманске изъято из незаконного оборота наркотическое вещество в особо крупном размере
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 17:40

Полицейскими в Мурманске изъято из незаконного оборота наркотическое вещество в особо крупном размере


МУРМАНСК/ 8 февраля - Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области и отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску, в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 25-летний мурманчанин, по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Задержание произошло в подъезде дома в Первомайском округе, в момент продажи подозреваемым пакета, с порошкообразным веществом серого цвета наркозависимому лицу. За содержимое пакета покупатель передал продавцу три тысячи рублей.

Изъятый сверток с порошкообразными веществом был направлен на экспертизу. Согласно справки эксперта ЭКЦ УМВД России по Мурманской области, представленное на исследование вещество является наркотическим средством 3-метилфентанил. Масса изъятого составила 0,4365 грамма, что считается особо крупным размером.

В отношении ранее неработающего, многократно судимого за угоны и кражи имущества мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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