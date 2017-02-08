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Главная » Криминал » В Мурманской области полицейские продолжают борьбу с «резиновыми квартирами»
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 17:20

В Мурманской области полицейские продолжают борьбу с «резиновыми квартирами»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля - Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области при взаимодействии со службой участковых уполномоченных полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению так называемых «резиновых квартир».

Во время специальных рейдов по пресечению нарушений миграционных законов в 2016 году полицейские проверяли объекты строительства и торговли, где в массовом порядке трудятся граждане из стран Ближнего Зарубежья. По статистике, почти 90 процентов незаконных мигрантов прибывает в Россию из стран СНГ. В основном это люди, которые пытаются купить право на легальное пребывание в стране или заработать денег.

В ходе профилактической работы сотрудники полиции выявляют организаторов постановки на миграционный учет, проводят опрос иностранных граждан и собственников жилых помещений, где проживают иностранные граждане, а также соседей по месту проживания иностранных граждан.

Так, в ходе очередного полицейского рейда в Октябрьском округе областного центра были выявлены граждане Республики Узбекистан, в отношении которых возникли вопросы о законности их нахождения на территории России. По результатам проверки был составлен протокол за нарушения миграционного законодательства. Также по этим фактам была установлена причастность одного из жителей города Мурманска к фиктивной постановке на учет этих иностранцев.

В 2016 году в следственные органы полиции сотрудниками миграционного управления направлено более 70 материалов проверок, возбуждено 62 уголовных дела. Только за первый месяц текущего года полицейскими в отношении хозяев «резиновых квартир» возбуждено 2 уголовных дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Максимальная санкция данной статьи - штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет. Необходимо отметить, что уголовная ответственность наступает за фиктивную постановку на учет по месту пребывания даже одного иностранного гражданина.

Полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефону 02 о фактах нарушения действующего миграционного законодательства, а также информацию о так называемых «резиновых квартирах».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УВМ УМВД России по Мурманской области)

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