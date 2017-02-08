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Главная » Криминал » В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 18:03

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции


КАНДАЛАКША/ 8 февраля - В начале февраля текущего года в полицию г. Кандалакша за помощью обратилась 18-летняя местная жительница. Девушка рассказала полицейским, что проживает в принадлежащей ей квартире вместе с ее мужем. Придя домой вечером, она попыталась открыть дверь, однако муж не пустил ее. Ночевать ей негде, поэтому она не знает, что делать.

Участковый уполномоченный полиции проследовал с заявительницей по месту ее жительства. Находящийся внутри квартиры мужчина отказался открывать дверь сотруднику полиции.

Сотрудник полиции позвонил в отдел, чтобы его коллеги направили на адрес сотрудников МЧС, чтобы вскрыть дверь. Тогда находящийся в квартире мужчина, услышав переговоры участкового с дежурным, крикнул, что откроет дверь и запустит жену домой.

Полицейский подошел к двери первым. Мужчина открыл дверь и неожиданно набросился на сотрудника, ударив его два раза по голове резиновой палкой. Участковый, применив приемы борьбы, скрутил его и надел на него наручники, после чего вызвал наряд полиции. Жителя Кандалакши, 1998 года рождения, доставили в отдел полиции.

В результате противоправных действий 18-летнего жителя Кандалакши участковый уполномоченный полиции получил ушибленную рану височно-теменной области и закрытую черепно-мозговую травму.

По факту причинения телесных повреждений полицейскому следственным отделом по г. Кандалакша СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: IntAer

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