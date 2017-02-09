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Главная » Криминал » В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера предприятия
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 17:35

В Мурманске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера предприятия


МУРМАНСК/ 9 февраля - В УМВД России по Мурманской области обратилось руководство одного из областных предприятий. В ходе очередной проверки сотрудники организации обнаружили, что летом 2015 года на счет неработающего больше года сотрудника перечислены около 108 тысяч рублей.

По факту сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области была проведена проверка. Полицейские установили, что денежные средства присвоила бывший главный бухгалтер предприятия.

На основании материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК, следователем следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области в отношении ранее не судимой жительницы Мурманска, 1962 года рождения, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Следствием установлено, что бывший главный бухгалтер организации, имея полномочия по осуществлению финансовых и банковских операций, умышленно изготовила платежное поручение по оплате листа нетрудоспособности, в котором в качестве получателя указала своего сына, который никогда на предприятии не работал. Чтобы скрыть от генерального директора организации незаконное перечисление 107 тысяч 965 рублей, она внесла в бухгалтерскую базу недостоверные сведения о проведенной операции, отразив, что перечисление денег с расчетного счета предприятия проводилось на счет бывшего работника.

Полученные незаконно денежные средства она обналичила с банковской карты своего сына и распорядилась ими по своему усмотрению.

В ходе следствия жительница Мурманска полностью признала свою вину. Присвоенные денежные средства она возместила в полном объеме.

В настоящее время бывшему главному бухгалтеру предъявлено обвинение в присвоении денежных средств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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