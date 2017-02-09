В Североморске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

09 Февраля 2017 года, 18:00

СЕВЕРОМОРСК/ 9 февраля - В полицию обратился северянин, 1980 года рождения. Мужчина заявил, что в одной из квартир по улице Комсомольская, куда он зашел в гости к соседке, ему были причинены телесные повреждения.

Полицейские выяснили у потерпевшего, что именно соседка умышленно нанесла ему несколько ударов лезвием ножа в область груди, причинив телесные повреждения в виде резаных ран. Неприязненные отношения между мужчиной и женщиной возникли внезапно, после совместного распития спиртных напитков.

По подозрению в совершении преступления полицейскими была установлена неработающая 40-летняя злоумышленница. В содеянном женщина призналась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Жительница города находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter