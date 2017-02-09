Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор мурманскому егерю

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Верховный Суд России оправдал мурманского охотоведа Виктора Михайловского. Об этом «Би-порту» сообщили в охотнадзоре Мурманской области.
Сегодня в Верхновном Суде прошло рассмотрение дела. Напомним, что 12 декабря Мурманский областной Суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор охотоведу, которого обвинили в убийстве двух человек. Обвинение не согласилось с решением судьи, и в конце прошлого года прокуратура Мурманской области подала апелляционное представление в Верховный Суд РФ.
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