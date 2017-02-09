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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Главная » Криминал » Северянин для получения компенсации перечислил мошенникам 40 тысяч рублей
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 18:24

Северянин для получения компенсации перечислил мошенникам 40 тысяч рублей


МУРМАНСК/ 9 февраля - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратился 73-летний местный житель с заявлением о хищении у него 40 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что ему на телефон позвонил неизвестный и поинтересовался, приобретал ли пенсионер лечебные препараты. Северянин рассказал собеседнику, что действительно покупал 1,5 года назад рекламируемые препараты. Звонивший сообщил, что в связи с закрытием фирмы мужчине положена компенсация. Также злоумышленник пояснил, что для получения денежных средств пенсионеру необходимо оформить банковскую карту. Спустя некоторое время злоумышленник вновь позвонил, уточнив получил ли пенсионер карту, убедил его пройти к ближайшему банкомату и, следуя его инструкции, произвести ряд операций с картой. После чего у потерпевшего с карты было списано 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: ullica.ru

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