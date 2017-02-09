Полиция Мурманской области предупреждает о вирусных мошенничествах

09 Февраля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 9 февраля - В Первомайский отдел полиции г. Мурманска обратился мурманчанин, 1985 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что у него неустановленным способом списаны денежные средства в сумме 22 тысячи рублей.

Сотрудниками полиции потерпевший был опрошен. Он рассказал, что решил продать автомобиль и разместил информацию об этом на популярном сайте бесплатных объявлений. От неизвестного ему пришло смс-сообщение с предложением обмена с доплатой и была вставлена ссылка на страницу веб-сайта, на котором якобы была размещена информация о предложенной в качестве обмена машине. Житель Мурманска перешел по этой ссылке, после чего буквально через несколько минут с его банковского счета были сняты 22 тысячи рублей.

В ходе проверки мобильного устройства сотрудниками полиции была обнаружена вредоносная программа. При переходе на неизвестный сайт она незаметно установилась на телефон и получила доступ к сохраненным в памяти телефона логину и паролю от банка-онлайн. Списание денежных средств произошло автоматически без ведома владельца счета. Стоит отметить, что на телефоне мурманчанина отстуствовала антивирусная программа.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция предупреждает владельцев смартфонов о необходимости принятия должных мер безопасности и установке актуального антивирусного программного обеспечения. Никогда нельзя переходить по ссылке, указанной в сообщении, на неизвестные ресурсы, а также открывать незнакомые сайты, так как при переходе на эти ресурсы на мобильное устройство может незаметно от вас установиться вирусная программа, после чего злоумышленники получат доступ к вашему банковскому счету.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter