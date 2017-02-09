Полиция разыскивает жителя Мурманска, утратившего родственные связи

09 Февраля 2017 года, 18:31

В 2014 году житель Мурманска Михайлов Семен Борисович, 08.10.1980 года рождения, выехал за пределы Мурманской области и до настоящего времени местонахождение его неизвестно. Родители С.Б. Михайлова обратились в полицию с заявлением об утрате родственных связей. По оперативной информации, может находиться в южных регионах России.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кому известно что-либо о местонахождении Михайлова С.Б., сообщить об этом по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-89 (отдел уголовного розыска) или 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УУР УМВД России по Мурманской области)