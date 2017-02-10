В Мурманске полицейские задержали подозреваемую в краже из бара

10 Февраля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 10 февраля - В полицию обратился мурманчанин, 1978 года рождения, с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что в то время, как он отдыхал в одном из баров Октябрьского округа областного центра, неизвестное лицо похитило его мобильный телефон «Самсунг». Причиненный материальный ущерб составил 36 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении. На одной из записей оперативники заметили, как одна из посетительниц, воспользовавшись тем, что вещь оставлена без должного присмотра, похитила ее путем свободного доступа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена мурманчанка, 1988 года рождения. Подозреваемую спустя непродолжительное время задержали и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в краже, но заявила, что похищенное имущество успела продать, а деньги потратить.

По факту кражи в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Подозреваемую может ожидать наказание в виде 2 лет лишения свободы. Мера пресечения: подписка о невыезде

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter