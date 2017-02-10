В Мурманске полицейскими раскрыт уличный грабеж

10 Февраля 2017 года, 18:52

МУРМАНСК/ 10 февраля - В отдел полиции обратился житель города, 1978 года рождения, с заявлением о совершенном в отношении него корыстно-насильственном преступлении. Мужчина рассказал, что возле дома по улице Чумбарова-Лучинского на него напал неизвестный. Злоумышленник с применением насилия похитил имущество потерпевшего на сумму 34 тысячи рублей. Грабитель забрал портмоне с денежными средствами и банковскими картами, мобильный телефон, а также ювелирное украшение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан неработающий местный житель, 1987 года рождения. Как установлено, он проживает в соседнем доме с потерпевшим. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Как пояснил задержанный, на преступление его толкнули материальные затруднения.

Часть похищенного изъята в ходе обыска. По факту следователем отдела полиции №2 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Informing.ru