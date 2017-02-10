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Главная » Криминал » Сотрудниками полиции в Мурманске установлена виновная в причинении тяжкого вреда по неосторожности
 
 
 
 
10 Февраля 2017 года, 19:50

Сотрудниками полиции в Мурманске установлена виновная в причинении тяжкого вреда по неосторожности


МУРМАНСК/ 10 февраля - В Первомайский отдел полиции Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Мурманска, 1961 года рождения, с проникающим ножевым ранением. Участковый уполномоченный опросил потерпевшего. Мужчина сообщил сотруднику полиции, что сам себя порезал.

По факту травмы была назначена экспертиза. Эксперт вынес заключение, что мужчина самостоятельно не мог себя поранить, так как характер ранения свидетельствовал о нанесении удара другим лицом.

Полицейские снова опросили потерпевшего. Мужчина рассказал, что ножом его нечаянно ударила сожительница. В ходе ссоры, разгоревшейся во время совместного распития спиртных напитков, женщина, 1967 года рождения, собралась уйти из квартиры. Он обхватил ее сзади, чтобы удержать, тогда мурманчанка начала вырываться. Схватив первое, что подвернулось под руку, она не глядя ударила его. В результате мужчину увезли на скорой с ножевым ранением.

По факту причинения тяжкого вреда по неосторожности в отношении ранее не судимой жительницы Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № \3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: RRnews.ru

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