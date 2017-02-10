Пьяный пассажир поезда «Мурманск – Москва» задержан полицейскими Петрозаводска

10 Февраля 2017 года, 16:30

ПЕТРОЗАВОДСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – С поезда «Мурманск – Москва» на станции в Петрозаводске был снят 31-летний житель Москвы, который находился в состоянии алкогольного опьянения. К сотрудникам транспортной полиции обратился начальник состава, после чего нарушителю было отказано в дальнейшем проезде. В его отношении составлены административные протоколы по статьям 20.21 и 20.1 КРФоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

«Москвич выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и не реагировал на замечания, поступающие в его адрес», – уточнили в Управлении на транспорте МВД по СЗФО.

Фото: ptzgovorit.ru