В столичном аэропорту Внуково раздосадованный пассажир плюнул на сотрудника авиакомпании

11 Февраля 2017 года, 10:00

МОСКВА/11 февраля - Пассажир, опоздавший на самолет, ударил представителя авиакомпании. Мужчину возмутило, что ему отказались возместить стоимость билета, передает ТАСС.

«Не вылетевший по назначению пассажир вел себя агрессивно, ругался, плевал в работников компании, а затем напал на одного из них и нанес побои. Действия нарушителя были пресечены сотрудниками транспортной полиции, которые доставили его в отдел для разбирательства», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Сообщается, что мужчину отпустили, но обязали явиться в полицию самостоятельно позже для дальнейшего разбирательства. Известно, что агрессивный пассажир собирался лететь в Челябинск.