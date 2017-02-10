Госдума: осужденные за экстремизм люди не смогут стать учредителями СМИ

МОСКВА/11 февраля - Госдума одобрила в первом чтении пакет правительственных законопроектов, запрещающих людям, имеющим непогашенную судимость за экстремизм, становиться учредителями СМИ, сообщает РИА «Новости».
Предлагается запретить открывать СМИ тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.В проекте говориться об осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, связанных с нарушением законодательства о СМИ и о противодействии экстремистской деятельности.