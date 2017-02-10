Следком разбирается в причинах смерти северянина в районе Никеля

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 11 февраля/ БИ-ПОРТ - Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Незаконное хранение взрывных устройств».
Накануне вечером в следственный отдел по Заполярному следсвтенному управлению Следственного комитета России поступило сообщение об обнаружении тела мужчины 1982 года рождения в районе водопада на реке Шуонийоки (Печенгский район) с телесными повреждениями, образование которых характерно после срабатывания взрывного устройства.
«Сейчас для установления обстоятельств проводится следственное расследование. Следствие отрабатывает среди прочих версию срабатывания снаряда времён Великой Отечественной Войны», - рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Тростина.