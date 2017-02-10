Жительницу Мончегорска ограбил малознакомый гость

11 Февраля 2017 года, 17:38

МОНЧЕГОРСК/11 февраля/БИ-ПОРТ – Гость наглым образом ограбил женщину, у которой находился в гостях. Как рассказала потерпевшая сотрудникам полиции, с обидчиком она была мало знакома. Конфликт между ними разыгрался в ее квартире на ул. Металлургов поздним вечером. Мужчина напал на гостеприимную хозяйку и похитил у нее 7 тысяч рублей.

Потерпевшая описала сотрудникам полиции злоумышленника. 52-летнего местного жителя задержали по горячим следам. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Похищенные деньги он уже потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Теперь любитель чужого имущества может лишиться свободы на 5 лет.