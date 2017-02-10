Североморец отправится на скамью подсудимых за половую связь с несовершеннолетней

12 Февраля 2017 года, 12:21

СЕВЕРОМОРСК/12 февраля/БИ-ПОРТ – Житель флотской столицы в скором времени предстанет перед судом. Его обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела.

По версии следствия, в течение года – с июля 2015 года по июнь 2016 - житель города Североморска старше 20 лет неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней, 2001 года рождения. Ему было известно, что девушке еще не исполнилось 16-ть.

Молодому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.