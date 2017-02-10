Житель Полярных Зорей зарезал друга за оскорбление матери

12 Февраля 2017 года, 13:22

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/12 февраля/БИ-ПОРТ – За оскорбление чужой матери мужчина поплатился жизнью. По версии следствия, 9 октября прошлого года в Полярных Зорях в одной из квартир конфликтовали два приятеля. Один из них оскорбил мать другого. После этого сын-заступник вооружился ножом и зарезал обидчика.

«В ходе конфликта из-за отказа потерпевшего принести извинения за оскорбление матери обвиняемого, взял на кухне нож с целью убийства, и, после повторного отказа потерпевшего от извинений, нанес ему не менее 9 ударов ножом в область туловища, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью», - говорится в материалах дела. Потерпевший скончался. Тело приятель вынес на лестничную площадку второго этажа и вернулся в свою квартиру.

На данный момент следственным отделом по городу Кандалакша СУ СК РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в Полярнозоринский районный суд.